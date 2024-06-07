موعد عيد الأضحى 2024 في الإمارات.. ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

أعلن السلطات الاتحادية عن إجازة وموعد عيد الأضحى 2024 في الإمارات حيث أعلنت الإمارات أمس ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1445، وأن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت 15 يونيو وقفة عيد الأضحى المبارك في الإمارات، على أن يكون يوم الأحد 16 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى بالإمارات لعام 2024.

موعد عيد الأضحى 2024 في الإمارات

وبالنسبة لـ موعد عيد الأضحى 2024 في الإمارات، فقد أعلنت السلطات الاتحادية أنّ موعد عيد الأضحى 2024 في الإمارات، هو الأحد 16 يونيو أما إجازة عيد الأضحى 2024 في الإمارات فإنّها ستكون 4 أيام طبقًا لقوانين الدولة الاتحادية وتبدأ من يوم السبت 9 ذي الحجة الموافق 15 يونيو وتنتهي يوم الثلاثاء 12 ذي الحجة لعام 1445 هجرية الموافق 18 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024 في الإمارات وسفر الحجاج

وتسافر بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إلى الأراضي المقدسة يوم 11 يونيو الجاري على أن تعود إلى أرض الإمارات يوم 21 يونيو، وشاهد الحجاج شرحا لأداء المناسك والشعائر عبر تقنية الواقع المعزز الافتراضي في أول غرفة للمعرفة المستدامة بدبي في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية الحج وذلك في تجربة فريدة من نوعها.