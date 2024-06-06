مركز الفلك الدولي يعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة في الإمارات

أعلن مركز الفلك الدولي، أنه من خلال مرصد الختم الفلكي من صحراء أبوظبي، تم تحري هلال شهر ذي الحجة اليوم، باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة في العالم الإسلامي، من خلال تلسكوب مخصص لرصد الأهلة وكاميرا رقمية فائقة الدقة.

وتم تحري هلال شهر ذي الحجة بشكل مستمر لمدة 8 ساعات من الساعة 10:30 صباحًا وحتى غروب القمر، وأمكن رؤية كوكب المشتري وكوكب عطارد ونجم الدبران خلال الرصد، وذلك للتأكد من دقة عمل وتوجيه الأجهزة، وكان الجو صافيًا.

لم يتمكن من رؤية هلال شهر ذي الحجة

وأكد المركز أنه لم يتمكن من رؤية هلال شهر ذي الحجة على الرغم من تكديس نحو 200 صورة لموقع الهلال، وهو ما يتفق مع الحسابات الفلكية المسبقة.

عمان تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

وأعلنت سلطنة عمان تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث أكدت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، بسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وبناء عليه يكون يوم غد الجمعة المتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم السبت 8 يونيو غرة شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الأحد الموافق 16/6/2024 وقفة يوم عرفة والاثنين الموافق 17/6/2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسب بيان وزارة الأوقاف العمانية.