10 دول عربية تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

ينتظر المسلمون في جميع الدول العربية موعد أول أيام شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك، وبعد إعلان السعودية رسميًا أن غدًا الجمعة 7 يونيو غرة شهر ذي الحجة، تستعرض «الوطن» الدول العربية التي أعلنت أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي توافق عادة ما أعلنته المملكة العربية السعودية.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية بعد تحري هلال شهر ذي الحجة، أن الجمعة 7 يونيو غرة ذي الحجة، وأن السبت 15 يونيو وقفة عرفات، والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

مصر تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 15 يونيو وقفة عرفات، وأن الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

وتعد إجازة عيد الأضحى المبارك من أطول الإجازات خلال العام، وتبدأ من الجمعة الموافق 14 يونيو، وهو عطلة أسبوعية رسمية، ثم السبت الموافق 15 يونيو، وقفة عرفات، ثم يأتي توزيع أيام الإجازة، من الأحد 16 يونيو أول أيام العيد، وحتى السبت 22 يونيو.

وأعلنت البحرين، أن أول شهر ذي الحجة يوافق ما أعلنته السعودية، وهو الجمعة 7 يونيو، وبالتالي أول أيام العيد الأحد 16 يونيو، بحسب وكالة أنباء البحرين.

الأردن والإمارات

وأعلنت الأردن أن يوم الجمعة، هو غرة شهر ذي الحجة، وعليه، يكون الوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد الذي يليه 16 يونيو، بحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية.

كما أعلنت الإمارات أن السبت الموافق 15 لشهر يونيو عام 2024 الموافق 9 من شهر ذي الحجة هو وقفة عرفات، وأن الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

قطر والجزائر وتونس يعلنون أول أيام العيد

كما أعلنت قطر أيضًا أن الأحد 16 يونيو أول أيام العيد، والكويت، والعراق، واليمن، والجزائر، وتونس.