قصف عنيف من الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.. تطورات الحرب في غزة

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدا أن أصوات الانفجارات تسمع الآن، من كل مكان فيال قطاع، خاصة مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب القطاع.

قصف عنيف على رفح الفلسطينية

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهوء: «في رفح الفلسطينية نشهد توغلا إسرائيليا على مدار شهر كامل، وقصف عنيف من القوات الإسرائيلية، والتي تستهدف كل ما يتحرك داخل هذه المدينة، وكذلك قيام الزوارق الحربية بإطلاق نيرانها باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية».

وتابع: «العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تتوسع الآن، بشكل كبير وتشمل كل مناطق وأحياء رفح، وليس كما يدعي الاحتلال بأنها عملية محدودة».

استهداف منازل المواطنين في خان يونس ودير البلح

وواصل جبر: «خان يونس مازالت تتعرض لقصف عنيف من القوات الإسرائيلية حيث سقطت تلك القذائف قبل قليل، باتجاه منزل يعود لعائلة طباش، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عدد كبير من المصابين».

وأوضح بأن منطقة دير البلح ما تزال تشهد توغلت كثيفا للقوات الإسرائيلية والقصف العنيف، باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، علاوة على قصف عنيف لمخيمي البريج والمغازي.