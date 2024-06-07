«القاهرة الإخبارية»: مئات شاحنات المساعدات تتأهب لدخول غزة عبر منفذ كرم أبوسالم

قال أيمن عماد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن مئات الشاحنات التي تصطف أمام منفذ رفح من الجهة المصرية، وعلى الطريق الحدودي الملاصق للمنفذ، تصطف وتتأهل للدخول إلى منفذ كرم أبوسالم الذي يبعد عن هذه النقطة 3 كيلومترات.

أضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن العراقيل التي تفرضها إسرائيل على آلية دخول المساعدات، تعرقل دخول كميات كبيرة، لكن الضغوط التي تمارسها مصر مرارا وتكرارا لإنفاذ هذه المساعدات ساعدت بشكل كبير الأيام الماضية في إنفاذ كميات كبيرة، وتحديدا قبل أمس، إذ نفذت 228 شاحنة، لكن نظرا للعراقيل التي فرضت يوم أمس انخفضت وتيرة الشاحنات مرة أخرى ووصلت إلى 52 شاحنة.

أشار إلى أن انخفاض وتيرة دخول الشاحنات يؤثر بشكل تفاقم الوضع الإنساني على الأراضي الفلسطينية، التي تعاني من حصار كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس أقصى درجات العنف ضد الفلسطينيين.

أوضح أن وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن نحو 3500 طفل معرضون للموت نتيجة سوء التغذية، وعدم الالتفات من الجانب الإسرائيلي لإنفاذ المساعدات.