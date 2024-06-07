أفضل الذكر في العشر من ذي الحجة.. 6 أفعال احرص عليها

الأيام العشر الأولى من ذي الحجة من أعظم الأيام في السنة الهجرية، وتتميز بفضل كبير وأهمية خاصة، إذ يستحب في هذه الأيام الإكثار من الذكر والأعمال الصالحة، وقد وردت أحاديث نبوية عديدة تؤكد فضل هذه الأيام وأهمية الذكر فيها.

ونستعرض أفضل الأذكار التي يُستحب ترديدها في هذه الأيام المباركة، بحسب ما أوضحه الشيخ خالد الجمل، أحد علماء الأزهر، في تصريحات لـ«الوطن».

أفضل الذكر في العشر من ذي الحجة

1. التكبير

التكبير من أفضل الأذكار في هذه الأيام المباركة، ويمكن ترديده بشكل فردي أو جماعي، بقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

2- التهليل

واستكمالا للحديث عن أفضل الذكر في العشر من ذي الحجة، فإنه يجوز للمسلم التهليل، وهو قول «لا إله إلا الله»، ويُستحب الإكثار منه في العشر من ذي الحجة، من خلال ترديد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

3- التحميد

التحميد هو قول «الحمد لله»، ويُستحب تكراره بشكل مستمر.

4- التسبيح

التسبيح هو قول «سبحان الله»، ويُستحب الإكثار منه.

5- الاستغفار

الاستغفار هو طلب المغفرة من الله، وهو من الأذكار المستحبة في كل وقت، وخاصة في هذه الأيام المباركة ويردد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

6- الصلاة على النبي

بخصوص أفضل الذكر في العشر من ذي الحجة، فإنه يجوز الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها أفضل الأذكار وأحبها إلى الله: اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد.