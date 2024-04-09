صلاة العيد الساعة كام في الدقهلية؟ إليك صيغة التكبير وموعد بدايته

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد صلاة العيد في الدقهلية، لتسهيل أدائها من جانب سكان المحافظة، في موعدها، بعدما قامت مديرية الأوقاف بتوفير عدد كبير من المساجد والساحات من أجل استقبال المصلين.

صلاة العيد الساعة كام في الدقهلية؟

أشارت الهيئة إلى أن موعد صلاة العيد في الدقهلية، سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد انتهاء شهر رمضان يوم 9 أبريل، إذ جاء موعد الصلاة الساعة 5 صباحا و58 دقيقة.

أوضحت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، أنه جرى تحديد صيغة التكبير في عيد الفطر المبارك، التي تبدأ بعد غروب آخر أيام شهر رمضان.

صيغة التكبير في عيد الفطر المبارك

وجاءت صبغة التكبير في عيد الفطر المبارك كالتالي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وأيضا: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».