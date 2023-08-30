أمين الفتوى بدار الإفتاء: تأخير حركة الركوع على التكبير لا يبطل الصلاة

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال أحد المتصلين بقناة الناس، قال فيه: «هل التكبير للركوع يتزامن مع الحركة للركوع أم عند إتمامه؟» ليجيب الشيخ بأنَّ الأفضل هو استهلال الحركة جميعها بالتكبير، أي بدء النطق بالتكبير وأنت تبدأ الركوع معا.

وسام: الأفضل استيعاب حركة الركوع كلها بالتكبير للركوع

وأضاف «وسام» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» تقديم الإعلامية زينب سعد الدين والمُذاع على شاشة قناة الناس، أنَّ الانتهاء من نطق التكبير للركوع الأفضل أن يتزامن مع استقرار الجسد راكعاً، قائلاً: «الأفضل في هذا استيعاب الحركة جميعها بالتكبير، أي بدء نطق التكبير وأنت تبدأ الركوع وتنتهي وأنت مستقر راكعاً».

أفضلية ولا تبطل الصلاة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه على المُصلي ألا يقل الله أكبر ثمَّ يبدأ الركوع، بل تزامناً مع الحركة يأتي الكلام وهذا الأفضل، موضحاً: «أما إذا فعلت غير ذلك، فلا تبطل صلاتك وهي صحيحة.. ونحن نتحدث هنا عن الأفضل في اتباع هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – لننال أعلى مراتب الثواب في الصلاة».