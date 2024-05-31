«الصحة العالمية» لـ«الوطن»: زيادة حالات انتشار «كورونا» مرة أخرى في بعض الدول

قالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن وباء فيروس كورونا «كوفيد 19» لا زال مستمرًا، وأبلغت العديد من البلاد خلال الأيام الأخيرة عن عودة انتشاره مرة أخرى.

ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا

وأضافت «هاريس»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك زيادة في أعداد المصابين بالفيروس في نصف الكرة الأرضية الجنوبي مثل البرازيل والأرجنتين والدول السفلية من قارة أفريقيا وقارتي أمريكا الجنوبية وأستراليا بالكامل، وأوضحت أن ما تغير في وباء كورونا هو طريقة العلاج والوقاية.

الصحة العالمية: العالم لم يستعد جيدًا لوباء كورونا

وأكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية، أن جميع البلدان كافحت للتعامل مع وباء فيروس كورونا لأن العالم لم يستعد له جيدًا، لافتة إلى أن الاتفاق بشأن معاهدة الوباء التي أعلنتها «الصحة العالمية»، يضمن إدراك العالم للتهديدات التي تُلاحقه بشأن الأمراض المنتشرة، ومنع التهديدات التي تؤدي إلى إرباك الأنظمة الصحية.

أعراض فيروس كورونا

وتشمل أعراض فيروس كورونا بعد عودة انتشاره مرة أخرى بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يلي:

- السعال.

- الصداع.

- الحمى.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- التهاب الحلق.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- مشاكل في الجهاز التنفسي أو ضيق في التنفس

- سيلان الأنف.

- آلام العضلات والإرهاق الجسدي.