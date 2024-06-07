«مصر للطيران»: تدشين 3 خطوط جوية إلى إفريقيا يوليو المقبل

أعلنت شركه مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن تدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء، إلى كل من مقديشو عاصمة الصومال وأبيدجان عاصمة كوت ديفوار، وكذلك إلى جيبوتي، بداية من شهر يوليو المقبل.

أهمية التوسع في أفريقيا

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان، إنه تدشين تلك الخطوط يأتي في ضوء توجهات الحكومة المصرية بتعزيز أواصر التعاون والترابط مع دول القارة الإفريقية، وفي إطار رؤية الوزارة بأهمية التوسع في أفريقيا من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الأشقاء الأفارقة في مجالات النقل الجوي وفتح خطوط ونقاط جديدة على مستوى القارة الإفريقية.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدچان اعتبارا من 9 يوليو القادم بواقع 3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، موضحة أن الشركة ستسير أيضا رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشو ابتداءً من 11 يوليو حتى نهاية الجدول الصيفي بمعدل رحلتين أسبوعيا بخط سير «القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة».

تسيير رحلات إلى 26 نقطة في إفريقيا

وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن شركة مصر للطيران تنتهج خطة طويلة المدى للتوسع في إفريقيا والوصول إلى أسواق جديدة لاستهداف عملاء جدد، وبتشغيل الخطوط الجديدة سيصبح عدد النقاط التي تصل إليها الشركة في أفريقيا 26 نقطة، موضحة أن حركة الطيران والسفر في إفريقيا تعد من الأسواق الواعدة في العالم،

كما لفتت إلى أن مصر للطيران تسعى من خلال استراتيجيتها المستقبلية إلى زيادة فرص التواجد داخل القارة السمراء، حيث من المخطط أن تصل الشركة إلى 32 نقطة بحلول عام 2028 من خلال فتح خطوط جديدة إلى داكار بالسنغال ولوندا بأنجولا، وكيب تاون بجنوب افريقيا وباماكو بمالي وهراري بزيمبابوي ولوساكا بزامبيا، وذلك بما يتوافق مع خطة تطوير وتدعيم أسطولها الجوي بأحدث الطرازات العالمية.