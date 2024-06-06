غينيا تشيد بجهود شركة مصر للطيران في نقل حجاج كوناكري

أشاد أمادو أوري باه رئيس وزراء دولة غينيا، وكل من وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الدينية بدولة غينيا، بدور الناقل الوطني مصر للطيران في نقل حجاج كوناكري مباشرة إلى الأراضي المقدسة لهذا العام؛ وذلك بعد غياب 12 عامًا عن السوق الغيني، في إطار الجهود التنسيقية والداعمة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة مصر للطيران.

وأشاد رئيس وزراء غينيا بدور الناقل الوطني خلال الاحتفال الذي تم لتوديع أفواج الحج الرسمي بدولة غينيا، من مطار كوناكري إلى مطار المدينة المنورة، خلال سفرهم علي متن رحلات مصر للطيران، بحضور كل من سفراء مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بغينيا ولفيف من كبار المسؤولين بالدولة.

عودة مصر للطيران إلى السوق الغيني

وأعرب الحضور عن سعادتهم بعودة مصر للطيران إلى السوق الغيني، كما أشادوا بمستوى الخدمة المتميزة التي تقدمها مصر للطيران لنقل حجاج كوناكري على أحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9 Dreamliner، وكذلك دور الشركة الوطنية في تعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء.

مصر للطيران فازت بمناقصة عالمية لنقل 15 ألف حاج

جدير بالذكر أن مصر للطيران قد فازت بمناقصة عالمية لنقل 15 ألف حاجا من حجاج دولتي غينيا ومالي، على متن أكثر من 50 رحلة خاصة مباشرة في مرحلة الذهاب التي تستمر حتي 7 يونيو الحالي، وبالمثل في مرحلة العودة التي من المقرر أن تبدأ في 22 يونيو الجاري.