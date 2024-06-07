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تنبيه مهم من محافظة القاهرة بشأن حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

كتب:

وائل فايز
04:15 م | الجمعة 07 يونيو 2024
مواجهة مخالفات البناء

مواجهة مخالفات البناء

ناشد المركز التكنولوجي لمجمع أحياء شمال القاهرة، كل من تقدم بطلب تصالح على قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، وتم رفض أو تأييد الرفض لطلب التصالح بلجنة التظلمات، بضرورة الحضور إلى المركز لتقديم طلب شهادة البيانات؛ تمهيدًا لتقديم طب التصالح الخاص بكل مواطن.

المراكز التكنولوجية

وتواصل المحافظات من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية، تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، إذ يكون أول إجراء لصاحب الشأن هو تقديم شهادة البيانات التي تشمل بيانات عن المخالفة ونوعها والمساحة واستطلاع رأى جهة الولاية، ورسم كروكي بالإضافة إلى صورة فوتوغرافية للمخالفة محل التصالح.

إجراءات التقديم 

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تتابع من خلال غرفة العمليات مع المحافظات تطبيق قانون التصالح وإجراءات التقديم، مشيرًا إلى أن كل خطوات التصالح ورسوم التقنين حددها القانون، ومعلنه للجميع داخل المراكز التكنولوجية، وعلى المواطنين سرعة تقديم إجراءات التصالح.

وأضاف أن القانون الجديد ييسر للمواطنين تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على المخالفة، والاستفادة من كل مزايا التقنين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.