«التنمية المحلية» تتابع جهود 4 محافظات في مواجهة القضية السكانية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود وحدة السكان في محافظات القاهرة والشرقية ومطروح والبحر الأحمر، لمواجهة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

في محافظة القاهرة، قامت وحدة السكان بحي المعصرة بالتنسيق مع المنطقة الطبية بتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات، في مجالات فحص الثدي، سكر عشوائي وقياس الضغط، كما جرى تنظيم ندوة تثقيفية عن الصحة الإنجابية.

التأهيل المجتمع المدني بالمواقع السياحية

في محافظة الشرقية، نفذت وحدة السكان بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، برنامج التوعية الصحية وبرنامج التأهيل المجتمع المدني بالمواقع السياحية، وجرى تنظيم ندوة بمركز أبوكبير عن كيفية استخدام الأعشاب الطبية والأخطاء الشائعة في استخدام النباتات العشبية وبعض المعلومات والحقائق عن بعض النباتات وبعض الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية المحتملة للأعشاب وعن صحة وسلامة الأسنان وكيفية استخدام الفرشاة بطريقة صحيحة للحفاظ على الأسنان.

تفعيل وحدات السكان

وفي محافظة مطروح، أطلقت وحدة السكان بمركز ومدينة مرسي مطروح مبادرة «مستقبل شبابنا» وجرى تنظيم ندوة توعوية للعاملين بالمركز بعنوان «خطورة الإدمان وكيفية العلاج منه» بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذاً لرؤية وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

تنظيم الأسرة

وفي محافظة البحر الأحمر، شاركت وحدة السكان بمدينة الغردقة في الحملة المنفذة من إدارة تنظيم الأسرة بالغردقة بعنوان «من حقك تنظمي»، علاوة على تنظيم ندوة توعية وإرشاد عن أهمية تنظيم الأسرة على صحة الأم وأحدث الوسائل المستخدمة، وتوضيح الوسائل الدارجة وكيفية استخدامها حسب حالة كل سيدة.