«مصر للطيران» تسير 25 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة غدا

أعلنت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، نقل 25 رحلة جوية، غدًا السبت، بمعدل 12 حلة من مطار القاهرة إلى مطار جدة السعودي، و12 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة واحدة من مطار القاهرة إلى مطار الطائف، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره الشركة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

حجاج الجمعيات الأهلية

وأضافت «مصر للطيران» في بيان، أن الـ25 رحلة جوية التي ستسيرهم الشركة غدًا لنقل الحجاج؛ مخصصة لنقل حجاج بعثات وزارات السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي والداخلية، وحجاج الجمعيات الأهلية بالجيزة والمنيا والبحر الأحمر والدقهلية والقاهرة والشرقية والغربية وقرعة أسر أفراد العاملين وحجاج الترانزيت وحج الأفراد.

10 يونيو آخر رحلات مصر للطيران

ومن جهته، أكّد الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن رحلات الشركة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة مستمرة حتى يوم 10 يونيو الجاري، لافتًا إلى أنّ الشركة ستنقل خلال مرحلة الذهاب نحو 60 ألف حاج عبر 241 رحلة جوية.