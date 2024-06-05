البابا تواضروس لـ«الشاهد»: بعض الأقباط هاجروا خارج البلاد أيام حكم الإخوان

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الوفد الأمريكي الذي زارنا في ظل الأحداث الإرهابية عام 2013 كان يضم حوالي 8 أفراد منهم سيدتين، وعمل على متابعة الاعتداءات التي تعرضنا لها داخل الكنيسة والكاتدرائية، واستفسروا عن رد فعلنا كأقباط حول ما حدث، وحاولت حينها إخبارهم أن الكنيسة لا تعادي الوطن في مثل هذه الاعتداءات، ونعلم جيدا أن جميع من ماتوا هم شهداء.

وأضاف خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: «قررت حينها توزيع الحلوى على الوفد، فأصبحوا جميعهم متأثرين بما يحدث، وشرحت لهم أن الكنيسة القبطية كنيسة شهداء، ونعلم جيدا تواجد طرف ثالث يتسبب في مثل هذه الأحداث الإرهابية، وربما يكون ذلك بسبب السلطة التي كانت على رأس الحكم حينها أو الانفلات الأمني في الشارع المصري في ذلك الوقت.

وتابع: «عدد كبير من الأقباط المصريين طلب الهجرة خارج البلاد أيام حكم مرسي، حتى أنهم ذهبوا إلى بلاد كنا أول مرة نسمع عنها، مثل جورجيا، التي لم يكن لنا فيها شخصا قبطيا واحدا، فقد كانوا يريدون فقط البعد عن خطر الإرهاب، وكنت في حيرة شديدة من الرد عليهم في هذه الأمور، وحين يحدثني أحد عن ترك مصر، أرفض هذا الأمر تماما؛ لأن قناعتي الشخصية أن مصر ستكون قريبا أفضل من دول عدة حول العالم».