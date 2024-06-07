«السياحة»: بيع 6 ملايين تذكرة إلكترونية للمتاحف خلال الثلث الأول من 2024

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس E-Finance للاستثمارات المالية والرقمية، وأحمد كامل العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إي أسواق مصر» التابعة للمجموعة والمتخصصة في التقنيات التكنولوجية الحديثة، و أحمد سعيد رئيس قسم السياحة بالشركة، وPaolo Moro رئيس مجلس إدارة شركة Accesso Horizon.

التطوير في البنية التكنولوجية لوزارة السياحة

وأضافت وزارة السياحة والآثار، في بيان، أن الاجتماع بحث آليات تعزيز مزيد من التطوير في البنية التكنولوجية للوزارة، وخاصة في المواقع الأثرية والمتاحف المختلفة، في مصر في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

78 موقعًا أثريًا ومتحفًا في منظومة الحجز الإلكتروني

وأشارت إلى أن الاجتماع استعرض مستجدات مشروعات التحول الرقمي، التي تنفذها السياحة في المواقع الأثرية والمتاحف المختلفة في مصر، بالتعاون مع مجموعة إي فاينانس، لافتة إلى أن عدد المواقع الأثرية والمتاحف المرقمنة ضمن منظومة الحجز الإلكتروني للتذاكر والبوابات الرقمية، وصل إلى 78 موقعًا أثريًا ومتحفًا، كما يجري العمل لاستكمال التحول الرقمي لجميع المواقع الأثرية في مصر.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الاجتماع تم الإعلان عن أن تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، التي جرى حجزها عبر تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، بلغت نحو 6.3 ملايين تذكرة إلكترونية، موضحة أنه في الثلث الأول من العام الجاري بلغ الدفع النقدي للتذاكر المباعة بالمتاحف والمواقع الأثرية 0.4%، مقابل غير النقدي 99.6%.

تطوير منظومة الحجز الإلكتروني

وأضافت أن الاجتماع ناقش هيكلة وتنمية الموارد المختلفة داخل الوزارة للعمل على تطوير منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف والاستفادة العظمى منها، والتأكيد على أهمية العمل على تحسين وتطوير العمليات اللازمة للاستفادة من هذه المنظومة بما يساهم في تحسين تجربة السائح في مصر.

ومن جهته، وجّه وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، بأهمية العمل خلال الفترة المقبلة على توفير تقارير دورية عن منظومة حجز التذاكر إلكترونيًا، وربطها بكافة الجهات داخل الوزارة للتأكد من سلاسة عمليات حجز التذاكر، وتسهيل عملية إدارة الإيرادات منها، والمتابعة اليومية لكل متحف وموقع أثري وأن يتم العمل على تجهيز الخدمات الجديدة للمنظومة مثل الحجز المسبق، وشراء كافة التذاكر من مكان واحد طبقا للبرنامج السياحي وإدخالها للعمل عند جاهزية جميع النقاط اللازمة، وكذلك توفير فريق خدمة عملاء لدعم المستخدمين.