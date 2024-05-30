وزير الآثار: 400 مليون زائر سيدخلون سوق السياحة عالميا حتى 2030

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الدولة لديها العديد من السياسات تجاه القطاعع، ويتم التعامل مع هذه الصناعة على أنها صناعة عالمية، موضحًا أن عدد السياح الذين يدخلون مصر مقارنة بالعالم هو رقم قليل وأقل كثير مما نستحق والدولة مؤمنة بذلك.

ارتفعت القيمة السوقية لقطاع السياحة

ونوه «عيسى»، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، بأنه في عام 2023 نتيجة جهود القطاع الخاص المصري في قطاع السياحة والسياسات التي وضعتها الدولة المصرية في دعم القطاع ارتفعت القيمة السوقية.

وشدد على أن هناك 400 مليون سائح سيدخلون سوق السياحة على مستوى العالم مع 2030، ومن المتوقع أن تصل حصتنا السوقية 1.5% كالمعدلات التي كانت في عام 2010.