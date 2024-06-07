اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حلم المونديال يقترب

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

حلم المونديال يقترب

المنتخب يصل للهدف رقم 60 بالتصفيات و«تريزيجيه» يقتنص لقب الهداف

حسام حسن يعدد مكاسب الفوز ويؤكد: غيَّرت طريقة اللعب من أجل محمد صلاح الفراعنة يطيرون إلى غينيا بيساو

و26 لاعباً ضمن البعثة.. وتأكد مشاركة «عاشور» بعد الإصابة إبراهيم حسن يشيد بدور «صلاح».. ويشكو: الحكم ظلمنا

«المالية»: لا إلغاء للعلاج

على نفقة الدولة ولاتقليص

لمخصصات الصحة بالموازنة

أسعار التعاقد بـ«التأمين الصحى الشامل» جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.. ويغطى 3 آلاف خدمة للمستفيدين

إيران تختار خليفة «رئيسى»

النائب علاء عابد: ما بين حكومة التكنوقراط ونظرية تبديل الكراسى

12 مصرية بين أقوى 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ

مشروعين لإدارة الأزمات بالمحافظاتاكتمال وصول حجاج «البرى» إلى الأراضى المقدسة

«الغرف السياحية»: آليات جديدة لتوفير الراحة لـ«ضيوف الرحمن» أثناء أداء المناسك

تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل مصر

المجازر مفتوحة مجاناً للأضاحى.. وتحذير من الذبح فى الشوارع

محافظ القاهرة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.. والغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه

الصفحة الثانية

«التعليم العالى»: 15 جامعة مصرية تحتل مراكز متقدمة فى تصنيف «QS» فى أحدث إصداراته لـ 2025

«القاهرة» الأولى محلياً و350 عالمياً.. و«عبدالغفار»: تقديم الدعم الفنى للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية

وزيرة البيئة تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية

من مخلفات الدباغة وصناعات الجلود بمنطقة الروبيكى

«فؤاد»: هدفنا تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والشراكة مع جهات وطنية للتخلص الآمن من المخلفات

وزيرة البيئة خلال تفقدها مصنعاً لإنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية

وزير الإسكان: تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالى مطروح

تعاون «مصرى - أوغندى» لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى تعزيز جودة الخدمات الصحية

«الجزار»: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات بـ«العلمين والنجيلة وبرانى والسلوم» «السبكى»: استراتيجيات مبتكرة للوقاية من الأمراض.. و«كاوييا»: نواجه التحديات

«التنمية المحلية»: 5130 مشروعاً فى الصعيد بتكلفة 22 مليار جنيه

للمرة الأولى.. منتجات المصانع الحربية المصرية تزين معرضاً أوروبياً للدفاع «آمنة»: «برنامج التنمية» ساهم فى توفير مشروعات البنية التحتية ذات الجودة العالية فى 4 محافظات

الصفحة الثالثة

«مواكب الشهداء تتواصل».. استشهاد 45 فلسطينياً فى قصف إسرائيلى لمركز غرب مخيم النصيرات

بقلم النائب علاء عابد .. ما بين حكومة التكنوقراط ونظرية تبديل الكراسى

ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين إلى 120 ألفاً و261.. والمستعمرون يواصلون الاعتداء على أصحاب الأرض بالضفة الغربية

وزير الزراعة يعلن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصرى«المشاط» تناقش ترتيبات عقد اللجنة «المصرية - الأذرية» للتعاون الاقتصادى

«التعاون الدولى»: نتابع تنفيذ توجيهات قيادتى البلدين بتعزيز الاستثمار والتجارة والصناعة والرى والتعليم العالى

مذكرة تفاهم بين مصر وجامبيا فى إدارة الموارد المائية والأنهار المشتركة

«الصناعة»: كل الدعم لتسهيل تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية

إقبال كبير للاحتفال بذكرى دخول «العائلة المقدسة» لـ«جبل الطير» بالمنيا

راعى الكنيسة: «الاحتفالات تستمر لمدة أسبوع.. ويفِد إليه المسلمون والمسيحيون للتبرك بالسيدة العذراء»

الصفحة الرابعة

أيام على بدء التنافس بالانتخابات الرئاسية إيران تختار خليفة «رئيسى»

80 مرشحاً للانتخابات المبكرة.. معظمهم يُحسبون على التيار المحافظ

رئيس البرلمان وممثل المرشد الإيرانى فى مجلس «الأمن القومى» والرئيس الأسبق ووزير النقل الحالى.. أبرز الأسماء المطروحة

خبراء: الانتخابات الحالية تشهد زخماً كبيراً مختلفاً عن أى انتخابات سابقة

«أبوالنور»: صلاحيات مجلس صيانة الدستور واسعة ومطلقة ولا رقابة عليه.. و«خيرى»: أغلب المرشحين نواب سابقون وضباط كبار بالحرس الثورى ومقربون من المرشد

إيرانيون يصوتون فى انتخابات رئاسية سابقة «صورة أرشيفية»

د. أحمد لاشين: المشهد الانتخابى خالٍ من أصحاب العمامات الدينية ما يؤشر على اتجاه اختيار الرئيس

أستاذ الدراسات الإيرانية: «خامنئى» يحرك ملف الانتخابات.. والحرس الثورى يقود الحياة السياسية بالداخل

أشك فى موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشح «نجاد» لكنه يحاول الظهور فى المشهد السياسى

الصفحة الخامسة

د. شوقى إبراهيم: الكثافة السمكية وزيادة معدلات التغذية المصنعة من أهم عوامل ارتفاع الأمونيا فى الأحواض الترابية

. يسرى الشرقاوى يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

باحث بـ«المعمل المركزى»: ارتفاع النيتريت بالأحواض يؤدى إلى نفوق الأسماك والإصابة بالأمراض الفطرية

رئيس «المصرية الأمريكية للإضافات»: القيادة السياسية توفر كافة التسهيلات للمصنّعين

أستاذ «بحوث الإنتاج الحيوانى»: لا بد من تحليل تشيكن أنيميا والمناعة للكتاكيت عند تسلمها

خبير استزراع سمكى: تطوير سلالة «البلطى» سيحقق طفرة.. وقانون البحيرات طوّر الاستزراع

الصفحة السادسة

دعم رسمى كبير للفراعنة بعد الفوز على بوركينا بتصفيات المونديال.. مكافآت خاصة للاعبين.. ودعوة لطى أكذوبة الخلافات

5 أرقام مميزة

المنتخب يصل للهدف رقم 60 و«تريزيجيه» يقتنص لقب الهداف كنا بحاجة لهذاحسام حسن يعدّد مكاسب الفوز.. ويؤكد: غيّرت طريقة اللعب من أجل «صلاح»

الصفحة السابعة

نتائج الجولة الثالثة تصب فى مصلحة الفراعنة.. و«18 نقطة» تحسم الصراع

رحلة الأمل

المنتخب يطير إلى غينيا بيساو بطائرة خاصة 26 لاعباً ضمن البعثة.. وتأكد مشاركة «عاشور»

لن أتوقف عن العمل متعاون وذكى جداً

«الشناوى»: سعيد بثقة التوأم ورسالة عتاب خاصة بعد العودة إبراهيم حسن يشيد بدور «صلاح» ويشدد: الحكم ظلمنا

لن نغيب عنكـم

محمد الننى يدعم المنتخب ويداعب «تريزيجيه»

وعمر مرموش «كعب داير» بالمدرجــــــات

الصفحة الثامنة

رد الجميل «هالة» تحلم بتكريم أمها: إعاقة وسرطان

هروب المواطنين من الموجة الحارة إلى الشواطئ«بينا ع الكورنيش»

على كل شكل ولون «عبايات كرداسة» الاختيار الأول فى العيد: للصلاة والخروجات أسواق الأضاحى كاملة العدد.. و«فتش عن الأسنان»

كوميدى رومانسى سوسن بدر تكشف أشكال الحب فى «الهوى سلطان»