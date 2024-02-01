محلل رياضي: المنتخب المصري خرج من كأس الأمم الأفريقية بطريقة مهينة

قال محمود شوقي، محلل القاهرة الإخبارية، إن خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية كان مهينًا، مشيرًا إلى أنه يجب أن الاعتراف بالخطأ الذي حدث، لأن الاعتراف بالخطأ هو نصف الإصلاح، موضحًا أن اعتذار الاتحاد المصري لكرة القدم جاء متأخرًا، ومن أسباب تأخيره هو العناد أو الكبر.

وأضاف «شوقي» خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاعتذار الأمثل هو رحيل الاتحاد والإعلان بشكل واضح أن القائمين على العمل ومجلس الاتحاد لن يستمروا ليوم واحد بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا.

وتابع: «على سبيل الاعتذار يجب ان يرحل فيتوريا من نفسه، لأنه صاحب الدور الأكبر في هذا الخروج، ويتم إعادة رسم الخريطة الكروية في مصر».