سيف زاهر: حازم إمام لن يشرف على المنتخب المصري

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أنّ حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لن يشرف على المنتخب المصري في الفترة المقبلة، موضحًا أن حسام حسن هو المدير الفني حاليًا، وجمال علام هو المشرف على المنتخب.

موقف حازم إمام من الإشراف على المنتخب

وأشار «زاهر»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن هذا ليس استنتاج منه للمواقف والأحداث الحالية، بشأن ابتعاد حازم إمام عن الإشراف على المنتخب المصري، موضحًا أن هذا معلومة صادرة عن حازم إمام نفسه، متابعًا: «أنا معاه على طول وأي معلومة واخدها من لسانة مش استنتاج».

وأوضح أن هناك ظروفًا لا تسمح لحازم إمام بالتواجد والإشراف على المنتخب المصري، بعد فترة إشرافه على المنتخب في فترة فيتوريا، مؤكدًا أن جمال علام هو من يشرف على المنتخب، في ظل قيادة فنية لحسام حسن.