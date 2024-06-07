«الخارجية الفلسطينية»: شعبنا يتعرض لإبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي

قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إنَّ الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع مساعد وزير الخارجية الفلسطينية، في تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، عبر اتصال هاتفي: «إدراج إسرائيل على قائمة العار سيسهم في توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين».

وأكد السفير عمر عوض الله: «على مجلس الأمن الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».

وتابع مساعد وزير الخارجية الفلسطينية: «يجب محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني».

وقال إنه يجب التحرك من أجل عزل إسرائيل دوليا ومقاطعتها بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، كما يجب العمل من خلال المنصات الأممية لوقف العدوان على هذا الشعب.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم بعض الدول بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، ووقف تصدير السلاح إليها، وحظر العلاقات التجارية معها.