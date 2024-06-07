«رياضة الشرقية» تطلق المهرجان الكشفي الأول لأعضاء الفرق الكشفية بمراكز الشباب

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، المهرجان الكشفي الأول لأعضاء الفرق الكشفية بمراكز الشباب، بمشاركة من أعضاء الفرق الكشفية حيث شارك عدد 5 فرق جوالات و10 جوالة بإجمالي عدد 15 مركز شباب، من خلال الإدارة العامة للشباب، وذلك بمركز شباب بهجات.

وبدأت فعاليات المهرجان الساعة 8:30 صباحا بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في إطار تنفيذ خطة دعم وزارة الشباب والرياضة الجوالة والجولات.

تنفيذ مبادرات ومشروعات تهدف لزيادة أعداد النشء والشباب

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تعمل على تنفيذ مبادرات ومشروعات تهدف لزيادة أعداد النشء والشباب في الحركة الكشفية وإعداد الإطار الوطني لمناهج الكشافة والجوالة، وتنسيق الجهود والأنشطة الكشفية لتعظيم العائد المجتمعي لدور الكشافة بالمحافظة.

برنامج التدريب على أعمال الأرض الكشفية

تضمنت فعاليات المهرجان العديد من البرامج الكشفية و برنامج التدريب على أعمال الأرض الكشفية وورش التنمية المستدامة والمسابقة الدينية والمعارض الكشفية والطبخ الخلوي والأعمال اليدوية والبرامج الرياضية وحفلات السمر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب وراجي عياد مدير إدارة المشروعات والبرامج ومنسق الجوالة محمد بنداري.