الشباب والرياضة تعلن عن وظائف برواتب 12 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية بإحدى شركات الأثاث براتب 12 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بشركة oddny للأثاث، من حيث التخصصات والشروط المطلوبة، والتي تأتي على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

تطلب شركة «oddny» للأثاث شباب للتعيين «furniture designer، مصمم أثاث» بالقاهرة الجديدة، بالشروط التالية:

شروط الوظيفة

تشترط الشركة في المتقدمين للعمل بها توافر الآتي:

- بكالوريوس فنون تطبيقية قسم تصميم داخلي وأثاث.

- إناث فقط.

- خبرة تبدأ من 2 إلى 4 سنوات.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- رواتب مجزية تصل إلى 12000 جنيها.

- مواعيد العمل من 9 صباحا إلى 5 مساءً.

- يومان إجازة أسبوعيا.

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للتقديم على الوظائف، تقدم الطلبات على الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/m6wbcL3UMf

وللمزيد من الوظائف، يمكن زيارة موقع توظيف مصر:TawzeefMasr