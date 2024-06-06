وظائف من «الشباب والرياضة» بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في إحدى شركات مصر بالقطاع الخاص للتعيين في أفرعها في القاهرة وجميع المحافظات، إذ تحرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم في الحصول على وظيفة خالية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها عن الوظائف كل التفاصيل والشروط ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، ومن خلال هذا التقرير نعرض لكم تفاصيل الوظيفة وهي كالآتي:

الوظائف المطلوبة

1- محاسب.

2- استقبال.

3- موظف في شئون العاملين.

4- ممثلو مبيعات داخل الفروع.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين راتبا يصل إلى 6000 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين حافز كل شهرين.

- توفر تأمينا صحيا واجتماعيا.

- توفر الشركة للعاملين فرصا للترقي.

الشروط المطلوبة

- يجب أن يكون المؤهل الدراسي عالي.

- ألا يقل سن المتقدم لـ الوظائف عن 28 عاما كحد أقصي.

- يفضل أن يكون موقف المتقدم للوظائف واضح من التجنيد.

- أن يكون موظف شئون العاملين لديه خبرة في التعامل مع مكاتب التأمينات والعمل.

- أماكن العمل تكون الجيزة الشيخ زايد، للتقديم على الوظيفة يرجي ملء الاستمارة الموجودة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.