«لو مرتبك مش بيكمل لآخر الشهر».. 6 نصائح للتوفير وتجنب الاقتراض

يواجه الكثيرون صعوبة في إدارة ميزانية أموالهم، مما يجعلهم ينفقون كل أموالهم قبل نهاية الشهر، ويضطرون إلى الاقتراض أو مواجهة صعوبات مالية، ولكن مع التخطيط الجيد وتحديد الأولويات، يمكن جعل الراتب يكفي حتى نهاية الشهر، بل وتوفير بعض المال أيضًا.

وبحسب ما ورد على موقع «bankrate» المتخصص في تقديم استشارات مالية، فإنه يمكنك اتباع النصائح التالية لـ توفير المرتب وعدم الحاجة إلى الاقتراض طوال الشهر:

1. وضع ميزانية:

أول خطوة هي وضع ميزانية شهرية تحدد مقدار الأموال التي يمكنك إنفاقها على مختلف الاحتياجات، مثل الإيجار والطعام والمواصلات والترفيه، كما يمكنك استخدام تطبيقات أو برامج الميزانية الإلكترونية للمساعدة في ذلك، أو استخدام ورقة وقلم.

2. تحديد الأولويات:

بعد وضع الميزانية، حدد أولويات نفقاتك؛ ما هي الأشياء التي لا يمكنك الاستغناء عنها؟ ما هي الأشياء التي يمكنك الاستغناء عنها؟ ركز على إنفاق أموالك على الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لك.

3. تقليل النفقات غير الضرورية:

هناك العديد من الطرق لخفض النفقات غير الضرورية، مثل طهي الطعام في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج، واستخدم وسائل النقل العام أو ركوب الدراجة أو المشي بدلًا من القيادة

4. ادخار بانتظام:

من المهم تخصيص جزءًا من راتبك للادخار كل شهر، حتى لو كان مبلغًا صغيرًا، ويمكنك تحويل مبلغ ثابت إلى حساب توفير تلقائيًا كل شهر.

5. البحث عن طرق لزيادة الدخل:

إذا كان راتبك الحالي لا يكفي لتغطية احتياجاتك، ففكر في البحث عن طرق لزيادة دخلك.

6. طلب المساعدة إذا كنت بحاجة إليها:

إذا كنت تواجه صعوبات مالية كبيرة، فلا تتردد في طلب المساعدة من مستشار مالي أو منظمة خيرية.