تفاصيل الحصول على قرض بضمان المرتب من بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي برامج تمويل متعددة من ضمنها قرض بضمان الراتب، والفئة المستهدفة الموظف الحكومي، قطاع عام، قطاع أعمال عام، وقطاع خاص.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2024، يكون الحد الأدنى لقيمة القرض 20 ألف جنيه والحد الأقصى مليون ونصف جنيه.

تفاصيل القرض بضمان الراتب من بنك التنمية الصناعية

وبالنسبة للحد الأدنى للدخل للحصول على القرض بضمان الراتب هو 5 آلاف جنيه والحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.

الحد الأدنى والأقصى لمدة القرض

وعن الحد الأدنى لمدة القرض في بنك التنمية الصناعية هو عام والحد الأقصى لمدة القرض 10 سنوات.

والحد الأدنى لمدة الخدمة 6 أشهر، فيما يقدم البنك بعض المميزات على القرض بضمان الراتب، أبرزهم إمكانية زيادة قيمة القرض بعد مرور 6 أشهر، يمكن الحصول على قرض بحد منفصل، إعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، التأمين على الحياة مجانًا، وبدون مصاريف استعلام.