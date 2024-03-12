مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 بطولة يحيى الفخراني.. هل ينجح «الأنصاري» في توفير المال؟

عُرضت الحلقة 1 من مسلسل «عتبات البهجة» بطولة يحيى الفخراني في اليوم الأول من شهر رمضان، وتتزايد عمليات البحث عن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2، خاصة أنّه من مسلسلات الـ15 حلقة، ويُعرض في الجزء الأول من شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

وينتظر الجمهور مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 بعدما شهدت الحلقة 1 العديد من الأحداث الشيقة والممتعة، حيث تناول بهجت «يحيى الفخراني» موضوع الدروس الخصوصية والإقبال الكثيف من الطلاب على هذه المدارس والمدرسين الذين يحملون أسماء مستعارة، مثل «وحش الكيمياء».

وظهر الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1، مع صديقه الوحيد عرفان «صلاح عبد الله» داخل تاكسي وهما يتحدثان عن تواجد الطلاب بكثافة عالية أمام أحد السناتر التعليمية.

ويقوم عبد البديع الذي يجسد دوره «هشام إسماعيل»، والشهير بـ وحش الكيمياء بتدريس مقرر الكيمياء للطلاب في السنتر التعليمي بطريقة الأغاني، والتي تجعله في حالة من السخرية من تلاميذه في الدرس، وطلب بهجت من عبد البديع بصفته شريكه بعض الأموال، ليتحجج الأخير بضيق الحال.

مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة كل من الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.