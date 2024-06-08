تحقق تحذير «اليونسكو» باختفاء الأنهار الجليدية.. تغير المناخ يعصف بفنزويلا

حذّرت منظمة اليونسكو قبل عامين، من اختفاء الأنهار الجليدية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في العالم أجمع، لاسيما بعدما شهدت فنزويلا ظاهرة غريبة لذوبان الأنهار الجليدية نتيجة التغير المناخي.

ماذا قالت اليونسكو بشأن الأنهار الجليدية؟

أشار تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة والمعروفة بـ«يونسكو»، إلى اختفاء نحو 30% من الأنهار الجليدية، التي تتراجع بمعدل سريع منذ عام 2000.

ويرجع السبب الرئيس لذوبان الأنهار الجليدية، إلى انبعاث ثاني أكسيد الكربون، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع درجات الحرارة، فهي تفقد حوالي 58 مليار طن من الجليد كل عام، والذي يعادل الاستخدام السنوي المشترك للمياه في فرنسا وإسبانيا، ويسهم بما يقرب من خمسة في المائة من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي، وتوجد هذه الأنهار الجليدية المهددة بالذوبان في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

فنزويلا أول دولة تفقد كل أنهارها الجليدية

وأشارت المبادرة الدولية للمناخ والغلاف الجليدي ICCI، وفقًا لما نشرته «nbcnews» إلى أن فنزويلا فقدت جميع أنهارها الجليدية، وأصبح غيابها ملموسًا وملحوظًا.

ولم يقتصر الاختفاء على هذه الدولة فحسب، فسويسرا فقدت نحو 10% من الأنهار الجليدية الموجودة بها، والتي بدأ حجمها يتقلص تدريجيًا منذ عام 2021، ومن المتوقع اختفائها بالكامل في السنوات القليلة المقبلة.