اختفاء أنهار الألب الجليدية وظهور مناظر طبيعية جديدة.. ما القصة؟ (صور)

في جبال الألب بأوروبا، تكثر الأنهار الجليدية بشكل مدهش للغاية، إذ تنتشر مصاعد التزلج والمنتجعات والأكواخ في المناظر الطبيعية التي تشكلت منذ عقود، لكن الأنهار الجليدية التي تتميز بها بعض الدول الأوروبية، تعد واحدة من الضحايا الأكثر وضوحا لتغير المناخ.

عاما وراء عام، بدأت الأنهار الجليدية في التقلص حتى قاربت على الاختفاء تماماً، إذ فقدت الأنهار الجليدية السويسرية 10% من حجمها منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تختفي بعض الأنهار الجليدية بالكامل في السنوات القليلة المقبلة، وفق ما نشره موقع «سكاي نيوز».

انقسام الأنهار الجليدية

بينما في نهر «فريجيرفيرنر» الجليدي المتواجد في النمسا، يعني الذوبان أن النهر الجليدي انقسم إلى قسمين وتجوف، مع تدفق الهواء الدافئ عبر قاعدة النهر الجليدي، مما أدى إلى تفاقم ذوبان الجليد، أما «جايسكارفيرنر» هو نهر جليدي أخر يشكل جزءًا من منتجع للتزلج، لكنه لا يرتبط ببقية الثلوج والجليد، إلا عن طريق أجزاء من النهر الجليدي التي تم حفظها خلال الصيف بأغطية واقية لحمايتها من أشعة الشمس.

معدل فقدان الأنهار الجليدية يمكن أن يخبر العالم بالمزيد عن حالة المناخ على مستوى العالم، ومدى حتمية وضرورة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، وفق تعبير أندريا فيشر، عالمة الجليد في الأكاديمية النمساوية للعلوم، مشيرة إلى أن فقدان الأنهار الجليدية ليس هو الشيء الأكثر خطورة فيما يتعلق بتغير المناخ، إنما يعد أخطر شيء في تغير المناخ هو تأثيره على النظم البيئية، وعلى المخاطر الطبيعية، وهذه العمليات أصعب بكثير في رؤيتها، فالأنهار الجليدية تعلمنا فقط كيف نرى تغير المناخ.

مراقبة تقلص الأنهار الجليدية

ومن نقطة مراقبة فوق الجبال من إحدى الطائرات، يبدو المشهد المتغير واضحًا، إذ أصبحت الأنهار الجليدية أصغر حجمًا بشكل ملحوظ، وتقع الصخور العارية في مكانها، وإن قدراً كبيراً من ذوبان الجليد توقف بالفعل، لذا فإن حتى التخفيضات الفورية والجذرية للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لن تتمكن من إنقاذ الأنهار الجليدية من الاختفاء أو الانكماش في الأمد القريب، حسب «فيشر».

في هذا السياق، قالت عالمة الجليد، إنه في حين أن حجم ذوبان الأنهار الجليدية يمكن أن يخلق الوعي والقلق بشأن المناخ، فإن «الاهتمام فقط لا يغير أي شيء»، موضحة أن بدلاً من ذلك على توجيه القلق إلى «موقف إيجابي تجاه تصميم مستقبل جديد»، حيث يمكن كبح ظاهرة الاحتباس الحراري بنجاح لوقف التأثيرات الأكثر ضرراً لتغير المناخ.