3 علامات تكشف لك الصديق المزيف.. اهرب منه قبل فوات الأوان

يقع العديد من الأشخاص في مشكلات خطيرة نتيجة سوء اختيار الأصدقاء، فتخدعهم المظاهر أو الود المزيف، لكن سرعان ما يكتشفون أنهم تورطوا في علاقة صداقة سامة تؤثر سلبًا على حياتهم الشخصية والمهنية، لهذا قدم موقع «bscholarly» مجموعة من الصفات السيئة التي نصح بضرورة الابتعاد عن أصحابها.

3 صفات في الصديق السيئ

يوجد بعض الصفات التي وجب الانتباه لها عند اكتشافها في الصديق، والتي تزيد من حجم الخلافات بين الصديقين، وتشير إلى عدم التوافق بينهما، لذا ينصح البعد عن هذه الأنماط من الأصدقاء، والتي يمكن تناولهم على النحو التالي:

النرجسية

واحدة من الأمور التي وجب البعد عنها نهائيًا، في حالة كان صديقك يحب نفسه بطريقة جنونية، فهو لا يتقبلك ويشعرك دومًا، أن ما تقدمه عاديًا ودون المستوى، فهو دائمًا الأفضل والأذكى والأنجح، الأمر الذي يجعل علاقتك بمثل هذه النوعية من الأصدقاء سامة، ولا تقدم لك سوى الإحباط وانعدام الثقة بالنفس.

التسلط

التسلط واحدة من أسوء الصفات، التي وجب الابتعاد عنها عند اختيار الصديق، لأنه يكون شديد القسوة غليظ الطبع، يرغب في انصياع الجميع له لأوامره، ويشعر بالنقص في حال رفضها، وفي ذلك الوقت يحاول إيذاء الطرف الآخر بطريقته، كوسيلة لمعاقبته على ما صدر منه.

الانتهازية

الشخص الذي يستغل الطرف الآخر، من أجل تحقيق أغراضه ومصالحه الشخصية، فلا مشكلة لديه في التنازل عن أخلاقه ومبادئه من أجل الوصول، ليصل في الأخير ويحقق ما يريد، يفضل الابتعاد عن ذلك النوع تمامًا، لأنه بمجرد انتهاء مصلحته معك سينهي علاقتك معه فورًا.