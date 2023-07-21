عالم بالأوقاف لقناة «الناس»: حسن اختيار الصديق من أهم دروس الهجرة النبوية

قال الشيخ على الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن من أهم دروس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الصديق؛ إذ أن الرسول قبل أن يفكر في الهجرة اختار الصاحب الذي يرافقه بها، فكلما رأى أبا بكر رسول الله قال له أبو بكر الصديق: «الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ»، ثم بكى لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول الرسول يأمره أن يصبر، فقد يجعل الله له صاحبا، وهنا يعرف أبو بكر أنه صاحب الرسول بالهجرة النبوية.

اختيار الصحبة الصالحة

وأكد الداعية الإسلامي، خلال تقديمه برنامجه «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «أمرنا الله سبحانه وتعالى باختيار الصحبة الصالحة، فإذا كان الإنسان مع الصحبة الصالحة لا يخسر بل يكون في الأمام دائما».

دعا النبي إلى اختيار الصحبة الصالحة

وأشار «الجمال» إلى أن الله سبحانه وتعالى دعا النبي إلى اختيار الصحبة الصالحة، وأن يتبع ونحن أيضا سبيل من أناب إلى الله تعالى، مؤكدا أن الصحبة الصالحة تؤثر في شخصية الإنسان وتكوينه.