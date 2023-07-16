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عالم أزهري عبر قناة «الناس»: النبي كان حريصا على اختيار الصديق الصالح

كتب:

مريم جاد
07:13 م | الأحد 16 يوليو 2023
الدكتور عصام الروبي

الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصًا على اختيار الصحبة الصالحة طوال الوقت وكان يتعامل مع أهل البيت ومع الصحابة بحب، لذلك استوصى الناس بمحبة الصحابة لأنها من محبة النبي.

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «القرآن به آيات امتدح بها الأنصار والمهاجرين، وإن الايمان بالأنصار من محبة الرسول وبغضهم يعني كره النبي»، لافتا إلى أن أبو بكر الصديق كان خل الرسول والأقرب له وكان أول من صدق ما جاء به الرسول وسماه الله بكتابه الاتقى.

واستكمل «الروبي» أن من أهم دروس الهجرة اختيار الصديق، موضحا أن حجرات البيت النبوي وأمهات المؤمنين كانت مفتوحة على المسجد وأحد أصدقاء النبي فتح بابه على المسجد، لذلك أمر النبي قبل أن يموت، الصحابة، بالحفاظ على حرمة حجرات بيته بأن يغلق كل صحابي باب بيته الذي فتح على المسجد إلا باب أبي بكر الصديق من ثقته الشديدة به.

قناة الناس بشكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية تغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم مريم جاد