دار الإفتاء توضح حكم الأكل من لحوم النذر وبيع جلود الأضاحي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ضمن أحكام الأضحية مفاده «هل يجوز للناذر الأكل من الأُضْحِيَّة المنذورة؟»، وأجابت الدار على السؤال قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

حكم الأكل من الذبيحة المنذورة

وبخصوص حكم الأكل من الأضحية المنذورة قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا في المسألة، وما عليه الفتوى: عدم جواز الأكل من الذبيحة المنذورة.

حكم التبرع بثمن جلود الأضاحي

ومن بين الأمور الفقهية المتعلقة بذبح الأضاحي أجابت دار الإفتاء المصرية أيضا على سؤال جاء فيه: «ما حكم الشرع في تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة إحدى الجهات الخيرية، ثم يصرف مقابلها في المصارف الخيرية؟».

وقالت الدار إن «جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعًا للأغراض المذكورة جائز، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأُضْحِيَّة شيئا منها لينتفع هو بثمنه».