عقوبة ذبح الأضحية في الشوارع وإقامة الشوادر بدون تصريح.. تصل للحبس

يبدأ أول شهر ذي الحجة 1445 غدا الجمعة 7-6-2024، وذلك وفقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية، ورؤية الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، وخلال تلك الفترة تستعد محافظات الجمهورية لاستقبال عيد الأضحى وتجهيز المجازر لذبح الأضاحي.

وشدد محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى 2024، على أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الرسمية، خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات تجنبا للمخاطر البيئية والصحية.

عقوبة ذبح الأضاحي في الشوراع

وفي حال قيام الجزار بذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات خلال عيد الأضحى المبارك 2024، فإنه يطبق عليه العقوبة المقررة بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والقانون رقم 53 لسنة 66، والذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

أما عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر بالنسبة للمضحي الذي يذبح أمام منزله، فيعد ذلك مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وتصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه حسب حجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

عقوبة إقامة شوادر بيع الأضاحي بدون تصريح

وللحفاظ على نظافة الشوارع خلال عيد الأضحى 2024، قررت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.