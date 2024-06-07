«الإفتاء» تحدد 9 مستحبات لذبح الأضحية بينها استقبال القبلة

أوضحت دار الإفتاء المصرية المستحبات التي من الضروري اتباعها عند ذبح الأضحية لتحقيق الغاية الشرعية منها وإراحة الحيوان، وقالت عبر صفحاتها على «فيسبوك» إنّ هناك مستحبات عدة يجب مراعاتها في أثناء عملية الذبح، تشمل الآتي:

مستحبات لذبح الأضحية

- استخدام آلة حادة: يجب أن تكون آلة الذبح حادة وقاطعة لتسريع عملية الذبح وتقليل معاناة الحيوان.

- الإسراع في القطع: الإسراع في عملية القطع يضمن راحة الذبيحة ويقلل من آلامها.

- استقبال القبلة: يُستحب استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مكان مذبح الذبيحة.

- شحذ الشفرة: يجب شحذ الشفرة قبل الذبح لتكون حادة وكافية للقيام بعملية الذبح بسرعة وكفاءة.

- عدم رؤية الحيوان للذبح: من الأفضل مراعاة عدم رؤية الحيوان للحظة ذبحه لتقليل شعوره بالخوف والتوتر.

- إضجاع الذبيحة برفق: يُستحب إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق لتسهيل عملية الذبح.

- نحر الإبل وهي واقفة: بالنسبة للإبل، يُستحب نحرها وهي واقفة بوضع آلة الذبح في الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق.

- سوق الذبيحة برفق: يجب سوق الذبيحة إلى المذبح برفق لضمان عدم تعرضها للتوتر أو الأذى.

- عرض الماء على الذبيحة: يُستحب عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها لتكون في حالة أفضل عند الذبح.