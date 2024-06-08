أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودا مكثفة لتحقيق المصالحة الفلسطينية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر بذلت كثيرا من الجهود في ملف القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالتطورات التي تحدث في غزة الآن، موضحا أن الرصاص الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني في غزة أو فلسطيني في الضفة الغربية.

مصر تكثف جهودها لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانه وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تكثف جهودها لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني تجاه العملية التفاوضية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الانقسام الفلسطيني منح إسرائيل فرصة في مرحلة سابقة لإرجاء التفاوض، وكانت دائما ما تردد «نتفاوض مع من؟».

أهمية المصالحة الفلسطينية

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن خبرة الأشهر الثمانية الماضية أثبتت أهمية وجود المصالحة الفلسطينية، وأن إسرائيل لا تفرق فلسطيني في غزة أو في الضفة، مضيفا «في النهاية نحن إزاء موقف فلسطيني يفترض أن يكون موحدا بهدف الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».