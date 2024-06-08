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لحظة تحطم طائرة صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
08:58 ص | السبت 08 يونيو 2024
الرائد الفضائي الشهير ويليام أندرس ضمن طاقم أبولو 8

الرائد الفضائي الشهير ويليام أندرس ضمن طاقم أبولو 8

في حادثة مأساوية، توفي اليوم، الرائد الفضائي الشهير ويليام أندرس البالغ من العمر 90 عامًا، بعد سقوط طائرته قبالة جزر سان خوان في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

شاهد لحظة سقوط طائرة الرائد أندرس

وأظهر مقطع فيديو، طائرة الرائد أندرس، وهي تتأرجح في السماء قبل أنّ تندفع بسرعة نحو البحر وتتحطم، ما نتج عن الأمر وفاته في الحال.

وأكد المقدم المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، جريج أندرس، وفاة والده، مشيرًا إلى أن الحادث المأساوي أحدث صدمة في الأسرة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وأوضح عمدة مقاطعة سان خوان، إريك بيتر، أنّ تقريرًا ورد في تمام الساعة 11:40 صباح اليوم السبت، يفيد بتحطم طائرة من طراز Beech A45 القديم وغرقها بالماء بالقرب من الطرف الشمالي لجزيرة جونز.

شروق الأرض من الفضاء

وكان الرائد الفضائي الراحل ويليام أندرس جزءًا من مهمة أبولو 8، إذ اشتهر بالتقاطه لصورة شروق الأرض من الفضاء في عام 1968، التي أظهرت الكوكب كرخامة زرقاء مظللة.

وأكد الرائد الراحل أنّ الصورة كانت من أهم مساهماته في برنامج الفضاء، نظرًا لتأثيرها الفلسفي البيئي الكبير، إضافة إلى دوره في التحقق من عمل وحدة القيادة ووحدة الخدمة في مهمة أبولو 8.

وتُعتبر أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء، وتعد واحدة من أهم الصور في التاريخ الحديث بسبب تأثيرها في تغيير النظرة التي يحملها البشر تجاه الأرض.

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