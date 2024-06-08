مصرع رائد الفضاء الأمريكي صاحب «شروق الأرض» في حادث تحطم طائرة

لقي رائد الفضاء الأمريكي الشهير ويليام أندرس مصرعه في حادث تحطم طائرة، وهو قائد مهمة «أبولو 8» التاريخية وصاحب واحدة من أشهر الصورة لكوكب الأرض والمعروفة باسم «شروق الأرض»، حسبما أعلنت وكالة «أسوشيتد برس».

وتوفي رائد الفضاء بعد سقوط طائرة كان يقودها بمفرده في المياه قبالة سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر 90 عامًا.

وكانت صورة «شروق الأرض»، واحد من أهم مساهمات «أندرس» في مجال الفضاء، إلى جانب رحلته الشهيرة إلى القمر «أبولو 8».

أهم الصور في التاريخ الحديث

وتعد صورة ويليام أندرس وهي أول صورة ملونة للأرض من الفضاء، وواحدة من أهم الصور في التاريخ الحديث، كما غيرت الطريقة التي ينظر بها البشر إلى كوكب الأرض، كما يعود الفضل لهذه الصورة في إثارة الحركة البيئية العالمية لإظهار مدى ظهور الأرض الحساسة والمعزولة من الفضاء، وفقًا لـ«أسوشيتد برس».

مهمة «أبولو 8»

وكانت مهمة أبولو 8 في ديسمبر 1968 أول رحلة فضائية مأهولة تغادر مدارًا أرضيًا منخفضًا وتسافر إلى القمر ذهابًا وإيابًا، كما تعد رحلة وكالة ناسا الفضائية الأكثر جرأة والأكثر خطورة حتى الآن.