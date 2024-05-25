وكيل كلية علوم الفضاء: اكتشاف كوكب قد يكون صالحا للحياة مثل الأرض

علق الدكتور خالد يوسف وكيل كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، على اكتشاف مجموعة من العلماء في المملكة المتحدة كوكب في حجم الأرض يقع على بُعد 40 سنة ضوئية منها.

مجموعة من النجوم حولها كواكب

وقال «سويف»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الكوكب المكتشف حديثًا هو كوكب في مجرة، بها مجموعة من النجوم، يدور كواكب حولها بنفس الطريقة التي تدور بها الكواكب حول الشمس في مجرتنا».

وأضاف: «الكوكب المكتشف حديثا لديه خصائص تشبه خصائص الأرض، وبالتالي، توقع العلماء أنه يمكن الحياة عليه».

وتابع: «متوسط درجة الحرارة على الكوكب المكتشف حديثا 40 درجة، وهذا أعلى من متوسط درجة الحرارة في كوكب الأرض الذي يبلغ من 15 لـ17 درجة، وهذا يعني أن المياه ستظل في حالتها السائلة، وهناك احتمال بوجود غلاف جوي».