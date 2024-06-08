قوات الاحتلال تستهدف منزلا في حي الشيخ رضوان بغزة.. أسقطت 4 شهداء و14 مصابا

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، بينهم على الأقل 8 أطفال، جراء القصف الإسرائيلي على منزل في مدينة غزة، صباح اليوم.

قوات الاحتلال تستهدف منزل في حي الشيخ رضوان

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة يعود لعائلة مهنا، مما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومن جهة أخرى، أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم صباح اليوم السبت، عن استشهاد الشاب مؤمن عمر أبو عسل «22 عاما»، جراء إصابته الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وتعرض الشهيد أبو عسل لإصابة برصاص قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام في الصباح الباكر، وتم الإعلان عن استشهاده فور وصوله إلى المستشفى.

آليات الاحتلال تقتحم طولكوم

وأكدت المصادر المحلية أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي، وقامت بجولة في شوارعها الرئيسية وتمركزت على طول شارع السكة، مع إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي في المنطقة، مما أسفر عن إصابة الشاب أبو عسل.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين لؤي وحسين محمد شحادة، والأسير المحرر محمد نسيم عبده، بعد دهم منازلهم في البلدة.

وأضافت أن قوة عسكرية دخلت ضاحيتي عزبة الجراد وعزبة الطياح جنوب شرق طولكرم، وبلدة رامين شرق المحافظة، حيث تمركزت في الأحياء الرئيسية ونفذت عملية تمشيط في المنطقة، دون تقارير عن اعتقالات.