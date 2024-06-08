تفاصيل الدراسة بجامعة مصر للمعلوماتية.. تعرف على التخصصات (فيديو)

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية داليا أشرف، والمُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، تقريرًا مصورًا لـ«جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة»؛ للحديث عن التخصصات والمنح التي تقدمها الجامعة للطلاب، في ظل تطور وتغير متطلبات سوق العمل.

أبرز المعلومات عن جامعة مصر للمعلوماتية

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الجامعة تأسست لكي تركز على تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات الأخرى المتعلقة بها، والجانب الأكاديمي كان طلب من الرئاسة بأن يتم تكوين علاقات قوية مع جامعات مرموقة، وتم الاتفاق مع عدد من الكليات الأجنبية في عدد من التخصصات، وكلية الفنون وتم محاكاة مع كبرى كليات الفنون عالميًا.

وتحدث الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ الفيزياء، عن الجانب العلمي الذي تقدمه الجامعة، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك اتساق بين المناهج الدراسية في الجامعة والجامعات الأخرى، والجامعة تضم أحدث أجهزة الفيزياء موجودة في العالم.

وعن المنح التي تقدمها الجامعة، شدد أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، على أن مجلس الأمناء يوافق على 20 طالبا جديدا بمنح كاملة شاملة المصاريف الدراسية في العام الجديد، ولا يقتصر على طلاب الثانوية العامة وهو مسموح لجميع الشهادات المعادلة للثانوية العامة.