جامعة مصر للمعلوماتية: منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة في 4 كليات

تقدم جامعة مصر للمعلوماتية كل عام عددا من المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية للدراسة في كلياتها الـ4 «علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم»، بهدف استقطاب الطلاب المتفوقين للمجالات العلمية، وتشمل المنح 16 برنامجاً أكاديمياً بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

تفاصيل برنامج المنح الخاص بجامعة مصر للمعلوماتية

وتتيح جامعة مصر للمعلوماتية عبر برنامج المنح الخاص بها، عددا من المنح الجزئية والمتدرجة للمتفوقين علميا ورياضيا ولذوي الهمم، وذلك بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل «الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الإلكتروني، وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية».

برامج كليات جامعة مصر للمعلوماتية

- كلية علوم الحاسب والمعلومات «الأمن السيبراني، الجرافيكس وبرمجة الألعاب الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، علوم وهندسة البيانات، هندسة البرمجيات،علوم الحاسب»

- كلية الهندسة «الإلكترونيات والاتصالات هندسة الحاسب، الهندسة الصناعية، هندسة الميكاترونيكس»

- كلية تكنولوجيا الأعمال «تحليل الأعمال، إدارة تكنولوجيا الأعمال، التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، ريادة الأعمال والإبداع، التمويل، المحاسبة»

- كلية الفنون الرقمية والتصميم «فنون تصميم التفاعل، فنون الرسوم المتحركة، تصميم الألعاب الإلكترونية، فنون الوسائط الحديثة، تصميم الجرافيك والوسائط، تصميم تجربة المستخدم»