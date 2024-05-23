جامعة مصر للمعلوماتية تنظم «اليوم الإرشادي» للتعرف على علوم المستقبل

تُتيح جامعة مصر للمعلوماتية لطلاب الثانوية العامة من المصريين والوافدين فرصة استكشاف «علوم المستقبل» والتخصصات الجديدة من خلال فعاليات «اليوم الإرشادي» الذي تُنظمه الجامعة يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري.

أبرز مزايا «اليوم الإرشادي»

يُقام «اليوم الإرشادي» في حرم الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الساعة 11 صباحًا حتى 3 مساءً، ويُتيح للطلاب التعرف على:

آفاق المستقبل والعلوم المتطورة التي يتطلبها.

التخصصات الجديدة التي تقدمها الجامعة عبر برامجها الأكاديمية.

نظام الدراسة القائم على أحدث التقنيات المتطورة.

المجالات العلمية المتاحة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وخلال «اليوم الإرشادي»، سيحظى الطلاب بفرصة التفاعل مع عمداء الكليات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وزيارة المعامل والمراكز البحثية المتطورة، والتعرف على فرص المنح الدراسية المتاحة، والتسجيل في الجامعة.

وتُتيح الجامعة للراغبين في حضور اليوم الإرشادي التسجيل من خلال موقعها الرسمي أو الرابط المخصص للتسجيل https://eui.edu.eg/.