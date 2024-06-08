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رحالة مصري: سافرت لأداء الحج بالدراجة في رحلة استغرقت 28 يوما

كتب:

نرمين عفيفي
10:07 ص | السبت 08 يونيو 2024
الرحالة محمد المصري

الرحالة محمد المصري

قال الرحالة محمد المصري، إنه وصل إلى المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة على الدراجة، وذلك لأداء فريضة الحج، وأكد أنه خرج من ميناء نويبع مرورا بالأردن، ثم طريق تبوك، مشيرا إلى أن الرحلة كانت في درجات حرارة مرتفعة للغاية.

الرحلة استمرت 28 يوما وكانت شاقة جدا

وأضاف الرحالة المصري في مداخلة عن طريق تطبيق زووم مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN TV»، أن الرحلة استمرت 28 يوما وكانت شاقة جدا وأصيب بنزلة برد شديدة خلال رحلته، وأنه صنع مخيمات عديدة خلال الطريق وكان يشارك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي كل تفاصيل رحلته من خلال تصويرها ونشرها.

كان يحمل معه خيمة وطعام وشراب ومستلزمات طبية

وأشار الرحالة المصري إلى أنه كان يحمل معه خيمة وطعام وشراب وكل أدوات المعيشة ومستلزمات طبية ومعدات خاصة بالدراجة في رحلته على الدراجة الهوائية.

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