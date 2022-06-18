رحالة مصري يفجر مفاجأة: زرت 100 دولة.. وسافرت إلى إيطاليا بـ36 جنيهًا «فيديو»

على طريقة ابن بطوطة وكريستوفر كولومبوس، أعلن عادل نيازي، شاب مصري رحالة، عن سعيه لتحقيق رقم قياسي عالمي بزيارة كل دول العالم الـ195 في أسرع وقت ممكن لدخول موسوعة جينيس، موضحًا أنه زار 100 دولة حتى الآن.

رحالة مصري

وقال عادل نيازي، في بث مباشرة مع صفحة تليفزيون الوطن عبر فيس بوك، إنه يعشق السفر ويحجز تذاكر طيران بأسعار زهيدة جدًا وصلت إلى 36 جنيهًا من مصر إلى إيطاليا، وتابع: اشتهرت بسفرياتي الاقتصادية حول العالم وكيف نسافر بأقل الأسعار من خلال اختيار رحلات بعينها تتبع شركات طيران قد لا تكون معروفة لكثيرين وتسير رحلات في توقيتات معينة من مطارات بعينها سواء فيما يتعلق بنقطة السفر أو الوصول.

وأشار نيازي، صاحب الثلاثين عامًا، إلى أنه من مواليد المنصورة لكنه مقيم في القاهرة ويعمل مستشارًا قانونيًا في أحد البنوك، ثم تحول إلى رحالة يجوب العالم حيث زار 100 دولة بأسعار تذاكر زهيدة جدا، موضحًا أن أفضل بلد زاره هو إسبانيا، كما أن من أشهر سفرياته زيارة 3 دول في يوم واحد، حيث أفطر في ألمانيا وتناول الغداء في إسبانيا ثم عاد إلى مصر وتناول العشاء فيها وكل ذلك بـ1500 جنيه فقط.

تذكرة طيران بـ36 جنيهًا

وكشف نيازي عن واحد من أرخص أسعار تذاكر الطيران التي سافر بها إلى إيطاليا، موضحا أنه زار إيطاليا بثلاثين جنيهًا فقط، كما أكد أنه سافر 26 دولة في 25 يومًا، وكاد أن يدخل موسوعة جينيس.

وتابع قائلًا: «سافرت كل قارة أمريكا الشمالية باستثناء كندا، سافرت كل أوروبا وأغلبية قارة آسيا، وأركب طائرات بأسعار بسيطة، كما أن اختيار التوقيت الصحيح لموعد السفر يقلل التكلفة كثيرًا، وعلى سبيل المثال في أبريل الماضي أديت العمرة وسافرت 17 دولة بـ18 ألف جنيه فقط».