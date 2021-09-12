شجيع: رحالة مصري يروج للإسماعيلية بمهرجان المانجو والأكل البدوي

على الطريق الزراعي المتفرع من طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي يضع «أحمد شجيع» العديد من اللافتات المروجة لمهرجان المانجو، إلا أن اللافت في الأمر وجود لافتات بلغات أجنبية مختلفة ومتعددة كالإنجليزية والروسية والألمانية والصينية كلها للترحيب بالزائرين.

«شجيع» رحالة مصري جاب دول مختلفة حول العالم كان آخرها جولة بين أوروبا وأمريكا خلال الـ 5 أشهر الماضية، إلى أن عاد إلى موطنه الأصلي في محافظة الإسماعيلية بفكرة الترويج للسياحة داخل مدينته.

شجيع: استثمرت موسم المانجو في الترويج للمدينة

استثمر «شجيع» حب المصريين والأجانب لفاكهة المانجو وتميز محافظة الإسماعيلية في محصولها عن أي محافظة أخرى، فبدأ في إعداد مزرعته الخاصة كمزار ضمن جولة سياحية في المدينة.

يبدأ اليوم بإفطار «بلدي» مكون من الفطير والعسل والجبن القديم، يعقبه جولة داخل مزرعة المانجو ثم الانطلاق إلى مدينة الإسماعيلية في جولة سياحية بالمدينة وشوارعها ومشاهدة أهم معالمها.

ويقول شجيع في تصريحاته لـ«الوطن» إن الهدف هو إعادة محافظة الإسماعيلية إلى الخريطة السياحية مرة أخرى، موضحا أن المحافظة بها العديد من الأماكن الجاذبة للسياحة بالإضافة إلى جوها المعتدل وقربها من محافظة القاهرة.

مندي وقهوة عربي وجلسات على أنغام السمسمية

استطاع «أحمد شجيع» عمل مزيجا فنيا مختلفا داخل مزرعته على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وأثناء قيام الشيف عبد العزيز هندي في إعداد «المندي» كوجبة للغداء يبدأ فريق السمسمية في عزف الموسيقي بينما يجوب الشيخ موسي بين الزائرين بالقهوة العربي والتمر السيوي.

يقول «شجيع»: «الفكرة جديدة للترويج للسياحة ولاقت بالفعل القبول لدي كثيرين واستقبلنا أكثر من 1000 زائر حتى الآن على أفواج مختلفة ما بين مصريين وعرب وأجانب من دول أوربية»، مضيفا أنه قرر تنفيذ فكرة «مهرجان المانجو» العام المقبل أيضاً والتجهيز له من العام الحالي وأن الفكرة ستساعد في الترويج للسياحة داخل مصر من ناحية وداخل مدينته الإسماعيلية من ناحية أخرى.

وتابع: «أنا أتمني فقط دعم من وزارة السياحة ومن الدكتور خالد العناني وزير السياحة ودعم محافظة الإسماعيلية لإقامة المهرجان بشكل يليق باسم المحافظة وباسم مصر».

وقال «شجيع» إنه سيعمل على تنفيذ كل الأفكار التي تعلمها من خلال جولاته السياحية في العالم، مشيراً إلى أنه زار معظم الدول العربية والأجنبية خلال رحلاته حول العالم.

زائرون: الإسماعيلية مدينة ساحرة وجوها مختلف

بالرغم من تنوع زوار المدينة وثقافتهم إلا أن آرائهم تباينت حول المدينة وجولتهم السياحية بها وزيارتهم لمزارع المانجو على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

تقول أسما عبد الرؤوف والمهتمة بالترويج للسياحة في مصر، إن مدينة الإسماعيلية تعتبر من أجمل المدن المصرية التي زارتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلي أنها بدأتها بجولة في شوارع المدينة ومنطقة البلاجات وبحيرة الصيادين وانتهت بجولة في مزارع المانجو.

وأضافت أن أكثر ما لفت انتباهها في المدينة هو تميز شوارعها باللون الأخضر لانتشار الأشجار والأماكن الخضراء في قلب المدينة فيما أشادت بفكرة مهرجان المانجو كفكرة للترويج للسياحة داخل المدينة.

وقال «محمد لطيف» أحد زائري مدينة الإسماعيلية، إن زيارة المدينة بجوها المختلف يخفف كثيرا من التوتر الذي يقضيه في القاهرة أو المحافظات الأخرى.

وتابع «المدينة بها حالة هدوء غير طبيعية وتناول الإفطار والغداء في مزارع المانجو في موسمها فكرة رائعة وجديدة بدلاً من الذهاب إلي المطاعم .