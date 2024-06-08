أوكرانيا تعلن إسقاط 9 مسيرات روسية فوق أربع مناطق كتب: نرمين عفيفي 10:25 ص | السبت 08 يونيو 2024 طائرات مسيرة أعلنت أوكرانيا إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بوتين: أوكرانيا تخسر 50 ألف جندي شهريا بسبب الحرب أوكرانيا تبدأ عمليات إجلاء إلزامية لأطفال وذويهم من مناطق في دونيتسك «الخارجية الروسية»: الغرب يحاول تصعيد النزاع مع أوكرانيا وتدمير اقتصادنا ماكرون: فرنسا تتخذ قرارات ملموسة لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا زيلينسكي: الحرب الروسية ضد أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا أوكرانيا بقلم نرمين عفيفي