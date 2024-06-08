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أوكرانيا تعلن إسقاط 9 مسيرات روسية فوق أربع مناطق

كتب:

نرمين عفيفي
10:25 ص | السبت 08 يونيو 2024
طائرات مسيرة

طائرات مسيرة

أعلنت أوكرانيا إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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