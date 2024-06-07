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زيلينسكي: الحرب الروسية ضد أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا

كتب:

محمد عزالدين
11:53 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
زيلينسكي

زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا عبرت عن تهديد مباشر لفرنسا، ولا ينبغي معارضة قرارات باريس العسكرية، لافتا إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول في تاريخ أوروبا.

أضاف «زيلينسكي»، خلال كلمته أمام البرلمان الفرنسي، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «معركتنا ضد الغزو الروسي تتواصل في خاركيف ودونيتسك على الحدود الروسية وضواحي خيرسون والقرم والسماء الأوكرانية والبحر الأسود».

وتابع: «نعيش أوقاتا لم تعد أوروبا فيها قارة للسلام حيث تنتشر معسكرات الاعتقال والتهجير، ولن يكون هناك وجود لأوكرانيا أو فرنسا دون الانتصارات الأوروبية».

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بقلم محمد عزالدين