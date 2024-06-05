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بوتين: أوكرانيا تخسر 50 ألف جندي شهريا بسبب الحرب

كتب:

منى صلاح
10:17 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
الرئيس الروسي- فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي- فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنَّ أوكرانيا تسجل خسائر في عدد أرواح مقاتليها، بنحو 50 ألف جندي شهريا.

«بوتين»: الناتو يتكبد الخسائر أيضا

تابع «بوتين»، في تصريحاته اليوم، التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مدربي حلف شمال الأطلسي، الناتو، ومستشاريه، موجودون في أوكرانيا ويتكبدون خسائر أيضاً.

فيما أكد أنَّ الغرب يتكتم على خسائره في أوكرانيا.

أوكرانيا مُنيت بخمسة أضعاف خسائرنا

وأشار الرئيس الروسي، في تصريحاته، إلى أنَّ خسائر «كييف» أكبر بخمس مرات من خسائر بلاده.

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