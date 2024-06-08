انتصار تحتفل بتخرج ابنتها: لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة

احتفلت الفنانة انتصار بتخرج ابنتها، وشاركت جمهورها بهذه اللحظة من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» .

الفنانة انتصار تحتفل بتخرج ابنتها

حيث شاركت الفنانة انتصار جمهورها بصورة لها مع ابنتها، معلقة عليها «لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة»، وهو الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة بدرية طلبة التي كتبت «اسم الله عليها ربنا يباركلك فيهم ويفرح قلبك بنجاحهم».

وعلقت على الصورة الفنانة هيدي كرم وليلى أحمد زاهر على المنشور قائلين «مبروك».

يذكر أن الفنانة انتصار كانت قد شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المعلم، بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم مصطفى شعبان وسلوى خطاب وهاجر أحمد وسهر الصايغ وعدد آخر من الفنانين.